Güzelcehisar Sahilindeki Peyzaj Uygulama Projesi

AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Güzelcehisar sahilinin turizme kazandırılması ile ilgili önemli çalışmalar yaptıklarını bildirdi.



Tunç, yaptığı yazılı açıklamada, Güzelcehisar Lav Sütunlarını Türkiye'nin 112. Tabiat Anıtı ilan ettiklerini ve koruma amaçlı imar planlarını yaptıklarını vurgulayarak, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansından sağladıkları ödeneklerle Güzelcehisar Lav Sütunları ve Sahilinin Turizm ve Rekreasyon Amaçlı Peyzaj Uygulama Projesi'nin yapımına başladıklarını belirtti.



Şu anda inşa aşamasındaki yürüyüş yolu ile ilgili basında çıkan haberlerde bazı endişelerin dile getirildiğini ifade eden Tunç, şunları kaydetti:



"Güzelcehisar sahilinin demirlerle kapatıldığı eleştirileri yapılıyor. Hiç kimsenin bu konuda endişesi olmasın. Projede demirlerin üzeri ahşapla kaplanacak ve demir yığını şeklinde görünmeyecek. Proje Koruma Amaçlı İmar Planı'na göre uygulanmaktadır. An itibariyle proje uygulama aşamasında olup, inşaat aşaması bittiğinde gündem oluşturulan konuların çözüldüğü kamuoyu tarafından da görülecek. Benzer projeler Antalya gibi turizm merkezlerinde uzun yıllardır uygulanmaktadır. Dünyanın ender gelişmiş doğal oluşumları arasında yer alan Güzelcehisar lav sütunlarını ülkemiz turizmine kazandırmak için başlattığımız çalışmalar Bartın turizmine ve ekonomisine katkı sağlayacaktır."