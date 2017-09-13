Güzelcehisar Lav Sütunları'nın "Tabiat Anıtı" İlan Edilmesi

Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürü Hasan Başyiğit, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun geçtiğimiz ay Bartın ziyaretlerinde Güzelcehisar Lav Sütunları'nın "Tabiat Anıtı" ilan edildiğini duyurduğunu belirterek, "Yapacağımız çalışmalarla Bartın, bölge ve ülkemiz için önemli bir merkez ve turizm alanı olacaktır." dedi.



Başyiğit, Bartın'a 17 kilometre uzaklıktaki Güzelcehisar köyü sahilinde bulunan ve 80 milyon yıllık olduğu tahmin edilen lav sütunlarında tekneyle incelemede bulundu.



İl Kültür ve Turizm Müdürü Fuat Dursun, Küre Dağları Milli Park Müdürü Ahat Deliorman'ın da yer aldığı ve yaklaşık 4 saat süren inceleme gezisinde gazetecilere açıklamada bulunan Başyiğit, Bartın'da korunan önemli alanların olduğunu ve bunlardan en önemlisi olan Küre Dağları Milli Parkı'nda tur güzergahları, yürüyüş yolları, gözlem kuleleri gibi yapıların projelendirildiğini söyledi.



Bununla da kalmayıp, özellikle ekoturizmin geliştirilmesi noktasında projelerin bulunduğunu ve üniversitelerle de görüşme halinde olduklarını ifade eden Başyiğit, "Bunun dışında Balamba, Gürcüoluk ve Ahatlar tabiat parklarımız var. Bu alanlarımızla ilgili gelişim planlamalarımız devam etmekte ve bu yıl bu planları bitirerek, ön görülen bina ve tesis ne gerekiyorsa hepsinin planlamalarını önümüzdeki yıl itibarıyla yapacağız." dedi.



"Önemli bir merkez ve turizm alanı olacak"



Başyiğit, lav sütunlarının da Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun 12 Ağustos'taki Bartın ziyaretinde korunan alan olarak "Tabiat Anıtı" ilan edildiğini hatırlattı.



Volkanlardan akan lavların soğuyup kristalleşmesi sonucu simetrik bir yapıya dönüşen ve dünyanın ender gelişmiş doğal oluşumları arasında yer alan lav sütunlarını yerinde incelediklerini değinen Başytiğit, şöyle devam etti:



"Bu aşamadan sonra en kısa zamanda buranın yönetim ve gelişim planının yapılmasını düşünüyoruz. İlgili paydaşlarımızla, kurumlarımızla görüşüp bu alanda çok güzel, kentin turizmini de canlandıracak ve doğaseverlerin hizmetine sunabileceğimiz faaliyet ve tesisin planlamasını yapacağız. Bugün denizden giderek tam cepheden gördük. Hakikaten bu alan çok nadide bir yer. Burası gelişmeye çok müsait bir yer. Burası hem orman ekosistemi hem deniz turizmi hem kum ve sulak alanların iç içe olduğu çok güzel ve önemli bir nokta. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun geçtiğimiz ay Bartın ziyaretlerinde 'Tabiat Anıtı' ilan edildiğini duyurduğu Güzelcehisar Lav Sütunları ile ilgili yapacağımız çalışmalarla Bartın, bölge ve ülkemiz için önemli bir merkez ve turizm alanı olacaktır."



Başyiğit, alanla ilgili Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın (BAKKA) 2016 Yılı Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün "Bartın İli Güzelcehisar Lav Sütunları ve Sahilinin Turizm ve Rekreasyon Amaçlı Peyzaj Uygulama Projesi" yapıldığını da ifade ederek, kendi yapacakları projelerin de bu çalışmalara katkı sunacağını aktardı.