Güzelcehisar'da turizm altyapısı güçlendirme çalışmaları sürüyor - Haberler
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Güzelcehisar'da turizm altyapısı güçlendirme çalışmaları sürüyor

Güzelcehisar'da turizm altyapısı güçlendirme çalışmaları sürüyor
AA / Akif Yaman - Haberler | Güncel

Bartın'ın 80 milyon yıllık lav sütunları ile öne çıkan Güzelcehisar sahilinde turizm altyapısını geliştirme çalışmaları kapsamında bölgede bulunan 68 ev ve eski okul binasının dış cepheleri onarımdan geçirilerek tek renk hale getirildi.

BARTIN (AA) - Bartın'ın 80 milyon yıllık lav sütunları ile öne çıkan Güzelcehisar sahilinde turizm altyapısını geliştirme çalışmaları kapsamında bölgede bulunan 68 ev ve eski okul binasının dış cepheleri onarımdan geçirilerek tek renk hale getirildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Handan Karakoç, gazetecilere, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) ve İl Özel İdaresi tarafından hazırlanan proje kapsamında ev ve pansiyonların mantolaması ve giydirmesi yapılarak turizme kazandırılmasının hedeflendiğini söyledi.

Karakoç, projenin büyük bir oranda tamamlandığını ve şubat ayında bitmesini beklediklerini kaydetti.

Hedeflerinin Güzelcehisar'ın turizm altyapısını güçlendirmek olduğunu ifade eden Karakoç, onarımı yapılan eski okul binasının da gastronomi merkezi olarak tasarladıklarını, burada hazırlanacak yöresel yemeklerin, yerli ve yabancı turistlerin beğenisine sunulacağını sözlerine ekledi.

Güzelcehisar'da turizm altyapısı güçlendirme çalışmaları sürüyor

Güzelcehisar'da turizm altyapısı güçlendirme çalışmaları sürüyor

AA / Akif Yaman - Son Dakika Haberleri

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