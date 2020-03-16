Güzelçamlı'daki cinayetle ilgili 2 kişi gözaltına alındı
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Güzelçamlı, Kuşadası, 3. Sayfa

Güzelçamlı'daki cinayetle ilgili 2 kişi gözaltına alındı

Kuşadası'na bağlı Güzelçamlı Mahallesinde meydana gelen olayda, bir kişi sırtından bıçaklanarak öldürüldü.

16.03.2020 13:03 | Son Güncelleme: 16.03.2020 13:03
Güzelçamlı'daki cinayetle ilgili 2 kişi gözaltına alındı

Kuşadası'na bağlı Güzelçamlı Mahallesinde meydana gelen olayda, bir kişi sırtından bıçaklanarak öldürüldü. Cinayetle ilgili iki kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre; Güzelçamlı da dün gece 22.30 da meydana gelen olayda 46 yaşındaki İbrahim Hışıl bıçaklanmış olarak sokak ortasında bulundu. Hayatını kaybeden İbrahim Hışıl (46) Kuşadası. devlet hastanesi morguna kaldırıldı. soruşturma başlatan jandarma ekipleri cinayetle ilgili iki şüpheliyi gözaltına aldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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