GÜZELBEY AİLESİNDEN 2 OKUL PROTOKOLÜ BİRDEN

3 Aralık 2021 tarihinde düzenlenen törenle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından katkıda bulunan bütün hayırseverlere ödüllerinin takdim edileceği "100. Yılda 100 Hayırsever" kampanyasına bugün de Hayırsever Güzelbey Ailesi tarafından iki protokol desteği geldi.

Güzelbey Ailesi'ne Şehitkamil İlçesi İbrahimli Mahallesine yapılacak 8 derslikli Anaokulu ile Şahinbey İlçesi Beyazlar Mahallesine inşa edilen 15 derslikli Çocuk Üniversitesi'nin isim hakkının verilmesi ile ilgili protokol imza töreni düzenlendi.

Törene Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yusuf Erdem Güzelbey, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Metin Kılıçparlar, Hayırsever M. Ragıp Güzelbey ile Hayırsever F. Rezzan Güzelbey katıldı.

Protokol imza töreninde konuşan Vali Davut Gül şunları aktardı: "Bugün iki tane protokol yapıyoruz. '100. Yılda 100 Hayırsever' kampanyamızın son günlerine yaklaşıyoruz. Protokolün bir tanesi Çocuk Üniversitesi olarak başladığımız ve keşif kampüsü dediğimiz, Ordu Caddesi üzerinde bir binamız var. Ragıp Bey'e teşekkür ediyorum. Buranın finansmanını karşılayarak isim hakkını satın aldı. Bir diğer protokolümüz de, İbrahimli bölgesinde 8 derslikli Anaokulumuz olacak. Protokolümüzün hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. "

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yusuf Erdem Güzelbey ve İl Milli Eğitim Müdür Vekili Metin Kılıçparlar protokolün hayırlı olmasını dileklerini dile getirirken, Hayırsever Ragıp Güzelbey ise şöyle konuştu: "Ülkemizin ihtiyacı olan eğitimdeki, ileriye yönelik adım olarak yapılabilecek her şey, benim bir hayalim olarak çocukluktan özlemimdi. Çalışan bayanların sayısı arttığı için anaokulu ihtiyacı var. Diğeri ise Valimizin başlattığı Türkiye'de ilk olan 'Çocuk Üniversitesi Projesi' bana çok cazip geldi. Bu niyetle bu adımı attık. İnşallah Ülkem için Gaziantep için hayırlı uğurlu olur. "

Hayırsever Rezzan Güzelbey de devletimize, milletimize hayırlı uğurlu olsun dileklerini iletti.

Konuşmaların ardından imzalar atılarak, Vali Davut Gül tarafından Hayırsever Güzelbey Ailesine teşekkür belgeleri verildi.

8 derslikli Anaokulu ve 15 derslikli Çocuk Üniversitesine, Fatma Rezzan Güzelbey ile Ragıp Güzelbey ismi verilecek.

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