Güzelbahçeli kadın üreticinin başarı öyküsü
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Güzelbahçeli kadın üreticinin başarı öyküsü

Güzelbahçeli kadın üreticinin başarı öyküsü -Üç koyun ve bir koçla yola çıktı, kısa sürede bir sürünün sahibi oldu İzmir Büyükşehir Belediyesinin verdiği üç koyun ve bir koçla yola çıktı, kısa sürede 40 küçükbaş hayvandan oluşan bir sürünün sahibi oldu.

22.06.2020 20:13 | Son Güncelleme: 22.06.2020 20:18

Güzelbahçeli kadın üreticinin başarı öyküsü

-Üç koyun ve bir koçla yola çıktı, kısa sürede bir sürünün sahibi oldu

İZMİR - İzmir Büyükşehir Belediyesinin verdiği üç koyun ve bir koçla yola çıktı, kısa sürede 40 küçükbaş hayvandan oluşan bir sürünün sahibi oldu. İzmir Güzelbahçe'de yaşayan kadın üretici Emine Ergin, belediyenin desteğiyle başladığı üreticilik macerasını, artık kendi ayakları üzerinde durabilecek bir noktaya taşıdı.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin kırsal kalkınma ve küçük ölçekli üreticiye destek olmak amacıyla başlattığı, Başkan Tunç Soyer'in de "Başka bir tarım mümkün" sloganıyla sürdürdüğü model, oluşturduğu başarı öyküleriyle adım adım hedefe yaklaşıyor. Büyükşehir'in küçükbaş hayvan desteğinden faydalanarak üreticiliğe başlayan Güzelbahçe Payamlı Mahallesinden Emine Ergin de bu hikayenin kahramanlarından biri oldu. Ergin, 2017 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesinin verdiği üç sakız koyunu ve bir koçla besiciliğe başladı. Adeta çocukları gibi besleyip büyüttüğü koyunların sayısı hızla arttı. Çiftliğindeki hayvan varlığını 3 yıl içerisinde 10 katına çıkaran Ergin, şu anda 40 küçükbaştan oluşan sürüden elde ettiği gelirle kendi ayaklarının üzerinde duruyor.

"Evimin ve çocuklarımın ihtiyaçlarını karşılıyorum"

30 yaşındaki Emine Ergin, İzmir Büyükşehir Belediyesinin üretimi destekleme konusunda çok büyük teşvikleri olduğunu belirterek "Belediyemizin sağladığı üretim desteğine başvurdum ve başvurumun sonucunda belediyenin dağıtımını yaptığı üç sakız koyunu ve bir koçla hayvancılığa başladım. 3 yıl içerisinde sevgi ve emek vererek hayvan sayımı artırdım, sürüyü büyüttüm. Evimin ve çocuklarımın et ve süt ihtiyacını tümüyle kendi hayvanlarımdan üretiyorum. Ayrıca kurbanlık koyun satarak geçimimi sağlıyorum" diye konuştu.

"Kadınlar neler başarabileceklerinin farkında olmalı"

Üç çocuk annesi Ergin, kırsal kesimde yaşayan tüm kadınların bu desteklerden faydalanarak hem üretime hem de aile bütçesine katkı sağlayabileceklerini söyledi. Belediyenin kırsal kesimde yaşayan tüm kadınlara üretici olmaları konusunda destek verdiğini ve kadınların kendi ayakları üzerinde durabilmeleri için teşvik ettiğini belirten Ergin, "Köyde yaşayan tüm kadınlarımıza tavsiyem; neler başarabileceklerinin farkında olup kendi ayaklarının üzerinde durmak için harekete geçmeleri" dedi.

2 bin 772 üreticiye küçükbaş hayvan dağıtımı yapıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, bugüne kadar Aliağa, Bayındır, Bergama, Beydağ, Dikili, Güzelbahçe, Karaburun, Kemalpaşa, Kınık, Kiraz, Menderes, Ödemiş, Seferihisar, Selçuk, Tire, Torbalı ve Urla'da 295'i kadın olmak üzere toplam 2 bin 772 üreticiye 10 bin 786 küçükbaş hayvan dağıtımı yaptı. Yeni doğumlarla birlikte toplam küçükbaş hayvan sayısı 22 bin 500'ü buldu. Toplamda 321 köy ve mahallede hayvan dağıtım yapılan proje kapsamında Bayındır, Kiraz, Seferihisar ve Tire ilçelerindeki küçükbaş hayvancılık eğitimlerini tamamlayan üreticilere de önümüzdeki aylarda hayvan dağıtımı yapılmaya başlanacak.

Güzelbahçeli kadın üreticinin başarı öyküsü

Kaynak: İHA

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