Güzelbahçe'de Ev Yangını

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde bir villa, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Kahramandere Mahallesi'nde Derya Öztürk'e ait villada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Öztürk, villadan kendi imkanlarıyla çıkarken, yangına sitenin güvenlik görevlileri müdahale etti.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangının diğer villalara sıçramaması için bölgeye Güzelbahçe Belediyesi'ne ait arazözler de gönderildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınan yangında, villa kullanılamaz hale geldi.