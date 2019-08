Güzel yüreklerle güzellikleri katlandı

22.08.2019 11:25

vatandaş işbirliği, çok güzel bir etkinlikle taçlandı. İlçede faaliyet gösteren bir kadın kuaför salonu ekibi, Down sendromlu gençlere ücretsiz saç ve cilt bakımı yaptı. Renkli görüntülerin yaşandığı sırada gençlerin mutluluğu yüzlerinden okunurken, gençler güzelliklerine güzellik kattı.



Mezitli Belediyesi'nin belediye-vatandaş iş birliği, çok güzel bir etkinliğe sahne oldu. Bir kadın kuaför salonu ekibi, Down sendromlu gençlere; yıkama, boyama, kesme hizmetlerini ücretsiz olarak verdi. Mezitli Belediyesi Down Kafeden servis araçları ile alınan gençler, Süleyman Türker Kadın Kuaför Salonuna getirildi. Burada gençlere istekleri doğrultusunda saç yıkama ve kesme, cilt bakımı, boyama gibi işlemler profesyonel kuaförler tarafından gerçekleştirildi. Güzel yüreklerle güzelliklerine +1 güzellik daha katan gençler, büyük bir mutluluk yaşadı.



Çocuklarının kuaför salonunda yaşadığı mutluluğa ortak olan aileler, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'a teşekkür ettiler. Başkan Tarhan'ın kendilerine farklı ve çok güzel bir yaşam sunduğunun altını çizen aileler, kuaför salonu çalışanlarına da duyarlılıkları dolayısıyla teşekkürlerini iletti.



"Mesleğim boyunca ilk kez bu kadar pozitif enerjiyle çalıştım"



Kuaförü salonunun sahibi Süleyman Türker, 35 yıldır kuaförlük yaptığı belirterek, "Mesleğim boyunca ilk kez bu kadar pozitif enerjiyle dolu dolu çalıştığım bir gün daha olmadı. Her zaman gelmelerini isterim. Belediye Başkanımız Neşet Tarhan'a, özellikle bu gençlerimizin daha çok yaşamda yer alması amacıyla hayata geçirdiği duyarlı çalışmaları nedeniyle teşekkür ederim" dedi.



Çok keyifli bir gün geçirdiklerini dile getiren kuaför Elife Türker de "Unutulmaz bir deneyim oldu benim için. Pırıl pırıl gençlerimiz kuaför salonumuzu şenlendirdi. Hepsini ayrı ayrı sevdim. Kendilerini yeniden görmekten büyük mutluluk duyacağız" ifadelerini kullandı.



"İlk kez bir esnafımız böyle bir işbirliğine imza attı"



Mezitli Belediyesi Sosyal Tesisleri içerisinde bulunan Down Kafede 5 yıldır güzel şeyler yapmaya çalıştıklarını ifade eden Mezitli Belediyesi'ne ait Mutlu Mezitli Şirketi Genel Müdürü Filiz Yalın ise "Türkiye Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfımızla birlikte Down sendromlu gençlerimizin sosyal yaşamda daha görünür olması için önemli çalışmalara imza atıyoruz. Zaman zaman sosyal sorumluluk kapsamında okullarımız ve sivil toplum kuruluşlarımız bu çocuklarımıza destek oluyor. Ancak ilk kez bir esnafımız böyle bir işbirliğine imza attı. Onlar çocuklarımızı güzelleştirirken biz de burayı güzelleştirdik. Zaman zaman bize bu imkanı sağlayan kuaför salonumuzu ziyaret edeceğiz" diye konuştu.



"İnsanlarımızın, onların eksik değil, bizden çok fazla olduklarını fark etmelerini istiyoruz"



Etkinlikle ilgili açıklama yapan Mezitli Belediye Başkanı Tarhan, Down sendromlu bireylerin yaşamın her alanında daha fazla yer almaları gerektiğini vurguladı. Tarhan, "Down sendromu bir hastalık değil, genetik bir farklılıktır. Sadece insanda değil, her canlıda görülebilen bir durum. Sayıları oldukça fazla olmasına rağmen sosyal hayatta yerleri pek bulunmayan Down sendromlu bireylerin, hayata karışmalarını zorlaştıran genetik farklılıklarına rağmen gerekli eğitim, sosyal farkındalık ve kabullenme; bu durumu tersine çevirebiliyor. İnsanlarımızın bunun farkına vararak daha çok destek olmaları gerekiyor. Biz belediye olarak zaten bunları biliyor ve çalışmalarımızı ona göre yapıyoruz. Down Kafemizde onların sosyal alanda daha çok yer almalarına imkan tanırken, halkımızın da onlarla bir arada olarak aslında farklı olmadıklarını, eksik değil, bizden çok fazla olduklarını fark etmelerini istiyoruz" dedi.



Başkan Tarhan, etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti. - MERSİN

Kaynak: İHA