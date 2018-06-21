Güzel Sunucu, İngiltere Kupayı Kazanırsa Ekrana Çıplak Çıkma Sözü Verdi
İngiltere'de çok seyredilen Countdown isimli yarışma programının güzel sunucusu Rachel Riley, İngiltere'nin Dünya Kupasını kazanması halinde ekrana çıplak halde çıkma sözü verdi.
Güzel İngiliz sunucu Rachel Riley, İngiltere Dünya Kupasını kazanırsa ekranların karşısında soyunma sözü verdi. Hayranlarını heyecanlandıran güzel sunucu, müjdeyi hayranlarına Twitter'dan verdi.
TAKİPÇİ SAYISI PATLADI
32 yaşındaki sunucunun bu açıklamasından sonra Twitter takipçi sayısından patlama yaşandı. Kullanıcılar İngiltere'nin başarısı için Twitter'dan #ComeOnEngland (Haydi İngiltere) hasthagini paylaşmaya başladı.
52 SENEDİR KAZANAMIYOR
Uzun süredir çok seyredilen Countdown isimli programda sunuculuk yapan Riley'nin programa çıplak bir şekilde çıkması için İngiltere'nin 1966'dan sonra ilk defa kupayı kazanması lazım.
YORUMLAR (35)
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mutluyuz çünkü kurtuluyoruz metallerde eskiye dönüyoruz adile teyze günlerine sansürsüz günlere bayramlarımızı kavuşacağız milletce 23 / nisan /19 mayıs 30 ağostos 29 ekim bunları gene sıtatlarda kutlucaz biber gazı skılmıyan copların atılmadığı köpeklerin ısırmadığı bir türkiye özlemi içindeyiz zamların olmadığı 1 türkiye huzur güven veren yönetim için haydi sandığa tcCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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BUNUN İÇİN BİLE KUPA ALINABİLİR :DCevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
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Değil çiplak cinsiyet değiştirsen ingiltere kupayı alamaz . ingilterenin kupayı alması kırmızı kar yağması lazımCevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır
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canla başla mücadele edin de şu kupayı alın yiğitlerim benim.Cevap Yaz 6 4 Yayından KaldırKILÇIK: hade lan ordan dingil.1 2 Yayından Kaldır