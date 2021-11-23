Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Pınar Erkan'ın "Salgın Hastalıklar, Kent ve Modernizm" Başlıklı Makalesi...
Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Pınar Erkan'ın "Salgın Hastalıklar, Kent ve Modernizm" başlıklı makalesi Yapı Dergisi'nin Kasım sayısında yayınlanmıştır.
Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Pınar Erkan'ın "Salgın Hastalıklar, Kent ve Modernizm" başlıklı makalesi Yapı Dergisi'nin Kasım sayısında yayınlanmıştır.
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