Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Pınar Erkan'ın "Haydarpaşa Çayırı ile Yitip Gidenler" Başlıklı Köşe Yazısı...
Gazete Kadıköy köşe yazarlarından okulumuz Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Pınar Erkan'ın bu ayki yazısı yayınlanmıştır.
Gazete Kadıköy köşe yazarlarından okulumuz Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Pınar Erkan'ın bu ayki yazısı yayınlanmıştır.
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Kaynak: Habermetre