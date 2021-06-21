Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Pınar Erkan'ın "Haydarpaşa Çayırı ile Yitip Gidenler" Başlıklı Köşe Yazısı...
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Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Pınar Erkan'ın "Haydarpaşa Çayırı ile Yitip Gidenler" Başlıklı Köşe Yazısı...

Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Pınar Erkan'ın 'Haydarpaşa Çayırı ile Yitip Gidenler' Başlıklı Köşe Yazısı...
Habermetre - Haberler | Toplum

Gazete Kadıköy köşe yazarlarından okulumuz Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Pınar Erkan'ın bu ayki yazısı yayınlanmıştır.

Gazete Kadıköy köşe yazarlarından okulumuz Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Pınar Erkan'ın bu ayki yazısı yayınlanmıştır.

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Kaynak: Habermetre

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Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Pınar Erkan'ın "Haydarpaşa Çayırı ile Yitip Gidenler" Başlıklı Köşe Yazısı... - Haberler
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