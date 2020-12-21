Güzel Sanatlar Fakültesi profesörü internet üzerinden erkek kardeşine kız istedi
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Güzel Sanatlar Fakültesi profesörü internet üzerinden erkek kardeşine kız istedi

21.12.2020 14:01 | Son Güncelleme: 21.12.2020 14:17

Ordu Üniversitesi (ODÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, internet üzerinden erkek kardeşine kız istedi.

Ordu Üniversitesi (ODÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, internet üzerinden erkek kardeşine kız istedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) koşullarını gözeten Prof. Dr. Yılmaz, erkek kardeşi Tuncay Yılmaz'ın İzmir'de yaşayan kız arkadaşı Hale Bitik'i ailesinden istemek için videokonferans yöntemini kullandı.

İnternet üzerinden Ordu, İzmir, Ankara, Samsun, Muğla ve Manisa'dan bağlanan aile bireyleri, sanal ortamda "kız isteme" ritüelini gerçekleştirdi. Prof. Dr. Mehmet Yılmaz'ın kardeşine istediği Hale Bitik'in ailesi de olur verince, tüm katılımcılar alkışlarla sevinçlerini gösterdi.

İnternet ortamındaki kız isteme merasiminin ardından İzmir'de bulunan Tuncay Yılmaz ve kız arkadaşı Hale Bitik'in nişan yüzüklerini ise akrabaları taktı.

Güzel Sanatlar Fakültesi profesörü internet üzerinden erkek kardeşine kız istedi
Güzel Sanatlar Fakültesi profesörü internet üzerinden erkek kardeşine kız istedi
Güzel Sanatlar Fakültesi profesörü internet üzerinden erkek kardeşine kız istedi
Güzel Sanatlar Fakültesi profesörü internet üzerinden erkek kardeşine kız istedi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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