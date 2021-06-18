Güzel oyuncuya küfür ettiler! Neye uğradığını şaşırdı
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Güzel oyuncuya küfür ettiler! Neye uğradığını şaşırdı

Güzel oyuncuya küfür ettiler! Neye uğradığını şaşırdı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Masumlar Apartmanı'na veda eden Farah Zeynep Abdullah'ı sosyal medyada adeta çıldırttılar. Oyuncu, yeşile boyattığı saçı için çirkin benzetme yapan hayranını "Beni küçük düşürdü" diyerek savcılığa şikayet etti. İşte ayrıntılar...

Sezon finali yapan 'Masumlar Apartmanı' dizisinden ayrılan Farah Zeynep Abdullah, bir süre önce değişiklik yapıp saçlarının bir bölümünü yeşile boyattı.

31 yaşındaki oyuncunun yeni imajı, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Bazı takipçilerinin övgüsünü alan Abdullah, bir takipçi yüzünden çok üzüldü.

FARAH'I ŞOK EDEN KÜFÜR!

Günaydın'dan Dilek Yaman Demir'in haberine göre; bir sosyal medya kullanıcısı, "Yeşil saç ne Zeynep, iyice b...k gibi olmuşsun" şeklinde yorum yaptı.

Söz konusu mesaj, kısa sürede binlerce sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşıldı. Bu durum, Farah Zeynep Abdullah'ı sinirlendirdi.

SAVCILIĞA BAŞVURDU

Tepki çeken yorum sonrası savcılığa başvuruda bulunan ünlü oyuncu, yazılan mesajlar nedeniyle küçük düşürüldüğünü, aşağılandığını ileri sürdü.

Kullanıcının tespit edilip cezalandırılmasını isteyen Farah Zeynep Abdullah'ın ihbarı sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Güzel oyuncuya küfür ettiler! Neye uğradığını şaşırdı
Güzel oyuncuya küfür ettiler! Neye uğradığını şaşırdı
Güzel oyuncuya küfür ettiler! Neye uğradığını şaşırdı

Kaynak: Snob Magazin

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