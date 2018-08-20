Güzel Oyuncu Tuvana Türkay, İç Çamaşırsız Kıyafetiyle Görüntülendi
Geçtiğimiz aylarda evlilik yolunda ilerlediği sevgilisi Alper Potuk'la yollarını ayıran oyuncu Tuvana Türkay iç çamaşırsız kıyafetiyle görüntülendi.
27 yaşındaki güzel oyuncu Tuvana Türkay, önceki estetikçi Ayşe Yıldız'la Nişantaşı'nda görüntülendi. Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk'la olaylı şekilde ayrılan oyuncu, iç çamaşır giymediği yeşil bluzuyla tüm dikkatleri üzerine çekti.
İÇ ÇAMAŞIRSIZ KIYAFETİYLE DİKKAT ÇEKTİ
Göğüs operasyonu yaptırdığı iddia edilen oyuncunun, sütyen giymediği görüldü. Londra'dan bir dizi projesi için dönen Türkay, "Çok yakında duyacaksınız" dedi.
İşte genç oyuncunun olay yaratan kıyafeti...
YORUMLAR (30)
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Çatır çatırCevap Yaz Yayından Kaldır
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tepeleri muhteşem emilmek istiyorlar resmen tadı tuzu yerinde maşallah gelsin hemen emeriz.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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EĞER ALLAH ISLAH EDECEK SE KAHR EDECEK SE CEHENEME ATACAKSA .BÖYLE GİYİNEN KADINLARI FALAN DEĞİLLL ABD ROKETİYLE BİR OTOBÜSTEKİ 40 ÇOCUĞU HAVAYA UÇURANLARI KAHRETSİN ONLARI .CEHENNEMİN EE GÖNDERSİNNN.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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yanındaki acabaCevap Yaz Yayından Kaldır
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AZ KALDI TAMAMEN SOYUNUP YOLA ATACAK KENDİNİ. DEĞER GÖRMEK İÇİN SOYUNAN AKIL YOKSUNUDUR BENCECevap Yaz 1 Yayından Kaldır