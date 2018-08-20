Güzel Oyuncu Tuvana Türkay, İç Çamaşırsız Kıyafetiyle Görüntülendi

27 yaşındaki güzel oyuncu Tuvana Türkay, önceki estetikçi Ayşe Yıldız'la Nişantaşı'nda görüntülendi. Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk'la olaylı şekilde ayrılan oyuncu, iç çamaşır giymediği yeşil bluzuyla tüm dikkatleri üzerine çekti.

İÇ ÇAMAŞIRSIZ KIYAFETİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Göğüs operasyonu yaptırdığı iddia edilen oyuncunun, sütyen giymediği görüldü. Londra'dan bir dizi projesi için dönen Türkay, "Çok yakında duyacaksınız" dedi.

İşte genç oyuncunun olay yaratan kıyafeti...