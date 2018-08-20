Güzel Oyuncu Tuvana Türkay, İç Çamaşırsız Kıyafetiyle Görüntülendi

Güzel Oyuncu Tuvana Türkay, İç Çamaşırsız Kıyafetiyle Görüntülendi

Geçtiğimiz aylarda evlilik yolunda ilerlediği sevgilisi Alper Potuk'la yollarını ayıran oyuncu Tuvana Türkay iç çamaşırsız kıyafetiyle görüntülendi.

27 yaşındaki güzel oyuncu Tuvana Türkay, önceki estetikçi Ayşe Yıldız'la Nişantaşı'nda görüntülendi. Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk'la olaylı şekilde ayrılan oyuncu, iç çamaşır giymediği yeşil bluzuyla tüm dikkatleri üzerine çekti.

İÇ ÇAMAŞIRSIZ KIYAFETİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Göğüs operasyonu yaptırdığı iddia edilen oyuncunun, sütyen giymediği görüldü. Londra'dan bir dizi projesi için dönen Türkay, "Çok yakında duyacaksınız" dedi.

İşte genç oyuncunun olay yaratan kıyafeti...

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YORUMLAR (30)

  • CENGIZHAN:
    EĞER ALLAH ISLAH EDECEK SE KAHR EDECEK SE CEHENEME ATACAKSA .BÖYLE GİYİNEN KADINLARI FALAN DEĞİLLL ABD ROKETİYLE BİR OTOBÜSTEKİ 40 ÇOCUĞU HAVAYA UÇURANLARI KAHRETSİN ONLARI .CEHENNEMİN EE GÖNDERSİNNN.
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  • ÇUKUROVA''NIN BAŞKENTİ OSMANİYE:
    AZ KALDI TAMAMEN SOYUNUP YOLA ATACAK KENDİNİ. DEĞER GÖRMEK İÇİN SOYUNAN AKIL YOKSUNUDUR BENCE
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