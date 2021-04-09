Güzel oyuncu tanınmaz halde!
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Güzel oyuncu tanınmaz halde!

Snob Magazin - Haberler | Magazin
Güzel oyuncu tanınmaz halde!

Uzun zamandır gözlerden uzak bir yaşam süren oyuncu Tuvana Türkay, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Türkay'ı bu halde görenler tanımakta güçlük çekti. İşte detaylar...

Snob Magazin'in haberine göre; Bir kadın arkadaşıyla aracını City's AVM'nin valesine bırakan güzel oyuncu, gazetecilerden köşe bucak kaçtı.

Türkay, görüntü vermemek için aracını almaya arkadaşını gönderdi. Aracını 300 metre ilerde yağmur altında bekleyen Tuvana Türkay, gazetecileri karşısında görünce deliye döndü.

Oyuncu, "İstemiyorum! Beni çekmeyin. Konuşmam yasak olduğu için röportaj veremiyorum. Yeni işe başladım. Yapımcım konuşmamı yasakladı" diyerek koşar adımlarla aracını bindi.

Kapüşonlu montu ve maskesiyle yüzünü gizleyen Tuvana Türkay'ın bu davranışları şaşkınlıkla karşılandı.

Kaynak: Snob Magazin

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