Güzel Oyuncu Sinem Kobal Bebeğini Düşürdü
2 sene önce Kenan İmirzalıoğlu ile dünya evine giren Sinem Kobal'ın hamile kaldığı ancak 3 hafta önce bebeğini düşürdüğü ortaya çıktı.
2016 yılında kendisi gibi oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile nikah masasına oturan oyuncu Sinem Kobal, bebeğini düşürdü.
BEBEĞİNİ KAYBETTİ
nikahtan sonra 'Ne zaman anne olacaksınız?' sorusuna '2018'de düşünüyoruz' cevabını veren güzel oyuncu, birkaç hafta önce hamile olduğunu öğrendi. Ancak çiftin bebek sevinçleri kursaklarında kaldı. Oyuncu 3 hafta önce bebeğini kaybetti.
MORAL TOPLAMAK İÇİN TATİLE GİTTİ
Kısa süre önce bebeğini kaybeden oyuncuya en büyük desteği eşi Kenan İmirzalıoğlu verdi. Çift, biraz olsun moral toplamak için Çeşme'ye tatile gitti.
800 BİN LİRALIK DÜĞÜN
Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, Mayıs 2016'da Ayvalık-Cunda Adası'nda evlenmişti. Çiftin 800 bin liraya mâl olan düğünü 2 gün 2 gece sürmüştü.
YORUMLAR (5)
-
Sağolsun benim babamda etliekmek vermişti düğünde. Bizim ki de 3.500 TL ye felan hallolmuştu. Bu arada yanında ayranda vermiştik hemde soğuktu. Eee yanında çay da vermezsek ayıp olurdu. Sigara ikramımızda vardı. Hemde Parlıament sigarası. Cep telefonundan bile ucuza düğün yaptık. Zeki adamdır benim babam vesselam.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
-
Düşürdüyse bebeğe Mr şart, iç organları kontrol ettirsin. Daha dikkatli tutsun şakaya gelmez.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
UZULDÜM...UMARIM YINE SEVINCLI HABER ALIRIZCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
-
BİZ DOĞULULAR OLARAK beşiktaşdan NEFRET EDİYORUZZ ŞAMPİYONN FENERRRRCevap Yaz 1 9 Yayından Kaldır
-
kenan imirzalı denilince ilk akla gezi ve başörtü düşmanlığı geliyor başka numarsı yok ALLAH ım insallah hiç bir şeyde başarı nasip etmez hoşuma gden bir yazı okumuştum öyle kapatayım fügüranlara eziyet eden bu adam insallah fügüran olarak çıkacak karşımızaCevap Yaz 3 9 Yayından Kaldır