Güzel Oyuncu Sevde Zehra Yıldırım'ın tatil keyfi Star TV de yayınlanan yapımcılığını O3 Medyanın üstlendiği "Benim Tatlı Yalanım" dizisinde sevilen karakter Canan ı canlandıran Sevde Zehra Yıldırım tatilde görüntülendi.

Aşkla inatlaşmamak gerek diyen oyuncu Sevde Zehra Yıldırım gizemli sevgilisi ile Assosta objektiflere yakalandı.Görüntü vermek istemeyen sevgilisinden dolayı seksi oyuncu denize tek başına girmeyi tecih etti.

Genç oyuncunun menajeri Levent Ünalan güzel oyuncuya gelen yeni projeleri değerlendirirken, Sevde Zehra'nın tatildeki rahat tavrı ve düzgünfiziği ile tüm dikkat çekti

Kaynak: Bültenler