Güzel oyuncu program öncesi görüntülendi
Haberler » Magazin » Güzel oyuncu program öncesi görüntülendi - Magazin

Güzel oyuncu program öncesi görüntülendi

Ekranların güzel ve başarılı oyuncusu Meriç Aral, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı

01.02.2020 15:41 | Son Güncelleme: 01.02.2020 15:41
Güzel oyuncu program öncesi görüntülendi

'Her şey yolunda'

Katılacağı bir radyo programı öncesinde alışverişe çıktığını söyleyen güzel oyuncu, "Çok şükür şu sıralar her şey yolunda. Yoğun bir iş temposunda devam ediyor hayat. Şimdi de bir radyo programına gidiyorum, öncesinde hem yemek yemek, hemde alışveriş yapmak için AVM'ye geldim" açıklamasında bulundu.& ;

Kaynak: Snob Magazin

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler