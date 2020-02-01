Güzel oyuncu program öncesi görüntülendi

01.02.2020 15:41 | Son Güncelleme: 01.02.2020 15:41

'Her şey yolunda'

Katılacağı bir radyo programı öncesinde alışverişe çıktığını söyleyen güzel oyuncu, "Çok şükür şu sıralar her şey yolunda. Yoğun bir iş temposunda devam ediyor hayat. Şimdi de bir radyo programına gidiyorum, öncesinde hem yemek yemek, hemde alışveriş yapmak için AVM'ye geldim" açıklamasında bulundu.& ;



