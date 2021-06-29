Güzel oyuncu pandemi döneminde boş durmadı
'Maria ile Mustafa' dizisinde canlandırdığı Gonca karakteriyle hayran kitlesini genişleten Tuğba Tutuğ, önceki gün İstanbul'da bulunan bir AVM'de görüntülendi. Tutuğ, pandemi döneminde boş durmadığını binicilik ve ileri atış eğitimi aldığını söyledi
Güzel oyuncu, Maria ile Mustafa dizisinin final yapmasından sonra yeni dizi projelerini değerlendirdiğini söyledi.
Tuğba Tutuğ, "Binicilik ve ileri atış eğitimi alıyorum. 1 Temmuz sonrası tatil için Kaş veya Mikanos'a gideceğim" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Snob Magazin