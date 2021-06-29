Güzel oyuncu pandemi döneminde boş durmadı

'Maria ile Mustafa' dizisinde canlandırdığı Gonca karakteriyle hayran kitlesini genişleten Tuğba Tutuğ, önceki gün İstanbul'da bulunan bir AVM'de görüntülendi. Tutuğ, pandemi döneminde boş durmadığını binicilik ve ileri atış eğitimi aldığını söyledi