Güzel oyuncu pandemi döneminde boş durmadı
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Güzel oyuncu pandemi döneminde boş durmadı

Güzel oyuncu pandemi döneminde boş durmadı
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'Maria ile Mustafa' dizisinde canlandırdığı Gonca karakteriyle hayran kitlesini genişleten Tuğba Tutuğ, önceki gün İstanbul'da bulunan bir AVM'de görüntülendi. Tutuğ, pandemi döneminde boş durmadığını binicilik ve ileri atış eğitimi aldığını söyledi

Güzel oyuncu, Maria ile Mustafa dizisinin final yapmasından sonra yeni dizi projelerini değerlendirdiğini söyledi.

Tuğba Tutuğ, "Binicilik ve ileri atış eğitimi alıyorum. 1 Temmuz sonrası tatil için Kaş veya Mikanos'a gideceğim" ifadelerini kullandı.

Güzel oyuncu pandemi döneminde boş durmadı

Kaynak: Snob Magazin

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