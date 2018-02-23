Güzel Oyuncu Nehir Erdoğan, Akıllı Telefon Kullanmıyor
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Güzel Oyuncu Nehir Erdoğan, Akıllı Telefon Kullanmıyor

Önceki gün Kanyon'da görüntülenen güzel oyuncu Nehir Erdoğan'ın akıllı telefon kullanmaması dikkatlerden kaçmadı.

Oyuncu Nehir Erdoğan, görüntü yönetmeni Ahmet Sesigürgil ile 2014 yılında nikah masasına oturmuştu.

AYRILIP EKRANLARA GERİ DÖNDÜ

Evlendikten sonra Paris'e yerleşen Erdoğan'ın mutluluğu üç yıl sürdü. Ahmet Sesigürgil ile yollarını ayıran ünlü oyuncu internette yayınlanan Fi-Çi diziyle ekranlara geri dönmüştü.

AKILLI TELEFON KULLANMIYOR

Önceki gün Kanyon'da koşar adımlarla arkadaşlarının yanına giderken görüntülenen güzel oyuncunun akıllı telefon kullanmaması dikkatlerden kaçmadı.

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