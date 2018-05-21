Güzel Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, Cannes Şıklığıyla Göz Doldurdu

Bir markanın özel davetlisi olarak Cannes Film Festivali'ne katılan oyuncu Dilan Çiçek Deniz, kırmızı halıda şıklığıyla adeta göz kamaştırdı.

ŞEHİR TURU YAPTI

23 yaşındaki oyuncu helikopterle şehir turu yaparaken çektiği fotoğrafı da sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

KIYAFETLERİYLE BÜYÜLEDİ

Festival boyunca çeşitli kıyafetler giyen Dilan Çiçek Deniz, şıklığı ve düzgün fiziğiyle adından söz ettirmeyi başardı. Her anını Instagram hesabından paylaşan Deniz, takipçilerinden binlerce yorum ve beğeni aldı.

14 BİN LİRA VERDİ

Oyuncu, kırmızı halıda giydiği Raisa Vanessa markalı transparan tüllü tulumu için 14 bin TL ödedi.

İşte Dilan Çiçek Deniz'in Cannes Fotoğrafları...