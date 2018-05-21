Güzel Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, Cannes Şıklığıyla Göz Doldurdu
Çukur dizisindeki Sena rolüyle yıldızı parlayan Dilan Çiçek Deniz, 71'incisi düzenlenen Cannes Film Festivali'ne katıldı. Kırmızı halıda poz veren oyuncunun kıyafeti ise davete damga vurdu.
Bir markanın özel davetlisi olarak Cannes Film Festivali'ne katılan oyuncu Dilan Çiçek Deniz, kırmızı halıda şıklığıyla adeta göz kamaştırdı.
ŞEHİR TURU YAPTI
23 yaşındaki oyuncu helikopterle şehir turu yaparaken çektiği fotoğrafı da sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.
KIYAFETLERİYLE BÜYÜLEDİ
Festival boyunca çeşitli kıyafetler giyen Dilan Çiçek Deniz, şıklığı ve düzgün fiziğiyle adından söz ettirmeyi başardı. Her anını Instagram hesabından paylaşan Deniz, takipçilerinden binlerce yorum ve beğeni aldı.
14 BİN LİRA VERDİ
Oyuncu, kırmızı halıda giydiği Raisa Vanessa markalı transparan tüllü tulumu için 14 bin TL ödedi.
İşte Dilan Çiçek Deniz'in Cannes Fotoğrafları...
YORUMLAR (43)
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14 bin tl ye kaç fakir fukara doyurur biliyor musun sen. diyanet işleri açıklama yapmış bugün israf haram diye. asıl bunlara haramCevap Yaz Yayından Kaldır
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İYİ GÜZELCevap Yaz Yayından Kaldır
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diziden ne mal oldugunu anladik giyinme fukarasi vucudunu satiyor ama kendini modern saniyor zavalliCevap Yaz 7 2 Yayından Kaldır
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kimin gozunu doldurdu anlamadim tek dolan sey siliconlariCevap Yaz 8 Yayından Kaldır
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ASLIYA bide FUNDA eklendi bunlar bence kadinda değil isimleri değiştirmişler nerde olursa olsun toplumu karıştırmaya çalışıyorlar bunları ya amerika gönderdi yada dağdan yaziyolar ülkeyi begenmiyorlar herseye abuk sabuk yorumlar yapıyorlar gidin O zaman tutan kim paraniz yoksa toplayalım gönderelim sizi vatana millete hayırlı bir is yapmış oluruz. Ayrca kapalı açık ayrımı yapmayın herdafasinda kapalilara hakaret etmeyin içlerinde kötü varsa hepsi oyle değildir ayrıca açık olupta hem dini yönden hem ahlaki yönden çok değerli bayanlar biliyorum tesetturu karalamaya çalışanlar hayat kadinlarida açık giynimleriylede biz onlarla sizi eş tutuyomuyuz??????Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır