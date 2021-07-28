Güzel oyuncu Demet Özdemir'in Kapadokya fotoğraflarına beğeni yağdı
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Güzel oyuncu Demet Özdemir'in Kapadokya fotoğraflarına beğeni yağdı

Güzel oyuncu Demet Özdemir'in Kapadokya fotoğraflarına beğeni yağdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Dijital platformda yayınlanacak olan bir dizide rol alacak olan Demet Özdemir, Kapadokya tatilinde verdiği pozlarla adından söz ettirdi.

Dijital platformda yayınlanacak olan bir dizide rol alacak olan Demet Özdemir, Kapadokya tatilinde verdiği pozlarla adından söz ettirdi.

Oyuncu ve şarkıcı Oğuzhan Koç ile yaşadığı aşkla seneye damga vuran güzel oyuncu Demet Özdemir, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Güzel oyuncu Demet Özdemir, Kapadokya tatilinde çekilmiş olduğu fotoğrafları sosyal medya takipçileri ile paylaşırken oyuncunun fotoğraflarına yorum yağdı.

Kapadokya'da sıcak hava balonları eşliğinde paylaştığı fotoğrafı 'Bu bir sihir' sözleriyle paylaşan oyuncunun fotoğrafına 1 milyona yakın beğeni gelirken takipçileri yorum yağdırdı.

(Coşkun Sağlamdin/İHA)

Güzel oyuncu Demet Özdemir'in Kapadokya fotoğraflarına beğeni yağdı
Güzel oyuncu Demet Özdemir'in Kapadokya fotoğraflarına beğeni yağdı
Güzel oyuncu Demet Özdemir'in Kapadokya fotoğraflarına beğeni yağdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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