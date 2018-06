Güzel Oyuncu Birce Akalay, Yeni Yaşını Yakın Dostları ve Sevgilisiyle Kutladı

34 yaşına giren ünlü oyuncu Birce Akalay, doğum gününü yakın çevresiyle kutladı. Arkadaşlarının sürpriz doğum günü yaptığı Akalay, yaşadığı duyguları sosyal medya hesabından hayranlarıyla paylaştı.

"HAYATIMIN EN GÜZEL DOĞUM GÜNÜ"

Doğum gününde çektirdiği fotoğrafları paylaşan oyuncu altına şu notu düştü: "Aslında Bayram'da Bodrum kalabalık olur diye İstanbul'a dönmeyi planlamıştım ve bu doğum günü kutlaması hiç hesapta yoktu. Belki İstanbul'daki dostlarla bir sofra kurup iki tek atıp malum gündemden kendimizi unutacaktık. Fakat ani bir manevrayla köyde kalasım tuttu. İyi ki kalmışım. Hayatımın en güzel doğum günlerinden birini yaşadım. Hoş her sene özen gösteririm eş dost kim varsa mutlaka etrafıma toplayıp herkesle kucaklaşmaya. Ama bu kez biraz farklı oldu.

"ŞARAP GİBİ YILLANMIŞ DOSTLARIM"

Kimi şarap gibi yıllanmış dostlarım, kimiyle henüz yeni başlamış maceramız, ailem dediğim güzelim insanlar ve annem, babam, sevgilim… Gittikçe artan sevgi dolu bir kalabalık. İşte bunu hissetmek harikaydı. Hayatımın en nadide birikimi bu işte. Siz! Güzel insanlar! Şükürler olsun, iyi ki varsınız. Kursağımızdan akıp giden her şey ama her şey muhteşemdi. Böyle sevilmek çok güzel şey,çok kıymetli şey. Ben de sizi çok ama çok seviyorum. Bu iş burada bitmez biliyorum. Bu erken kutlamanın, İstanbul'daki dostlar tarafından bir rövanşı tasarlanır elbet. Ben de her defasında sizinle yeniden yeniden yeniden doğarım!"

SARP LEVENDOĞLU'NUN YEĞENİ DE KATILDI

Akalay'ın doğum gününe sevgilisi Can Tunalı ile birlikte ile birlikte eski eşi Sarp Levendoğlu'nun kuzeni Aryasu Altıoklar da katıldı.

İşte Akalay'ın doğum gününde kareler...