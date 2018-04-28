Güzel Modelin Göbeğindeki Dövmenin Dramatik Bir Hikayesi Var

Güzel Modelin Göbeğindeki Dövmenin Dramatik Bir Hikayesi Var

Tanıtım yüzü olduğu su firmasının reklam çekiminde güzelliğiyle büyüleyen Melissa Riso'nun göbeğindeki dövmeyi derin yara izlerini kapatmak için yaptırdığı ortaya çıktı.

Dövmesiyle tanınan model Melissa Riso görev aldığı çekimin kamera arkasında görüntülendi.

SICAK HAVADA SAATLERCE POZ VERDİ

ABD'li model Melissa Riso, tanıtım yüzü olduğu su firmasının reklam çekiminde objektiflere yansıdı. Amerikalı bir baba ile Guamlı bir annenin kızı olan 31 yaşındaki Riso, güneşin altında saatlerce objektife poz verdi.

DÖVMESİNİN DRAMATİK BİR HİKAYESİ VAR

Melissa Riso'nun en çarpıcı özelliği karnından yukarıya doğru uzanan büyük dövmesi. Riso'ya farklılık katan bu dövmenin ise oldukça dramatik bir öyküsü var.

YARA İZİNİ KAPATMAK İÇİN DÖVME YAPTIRDI

Melissa Riso'nun büyük dövmesinin öyküsü, henüz ilkokul birinci sınıftayken geçirdiği trafik kazasıyla başlıyor. Riso, o kaza sonucunda kelimenin tam anlamıyla ölümden döndü. İç kanama geçiren Melissa Riso, acilen ameliyata alındı. Operasyon sırasında karnında derin bir kesik açıldı. Daha sonra estetik operasyonla bu yara izi kapatılmaya çalışılsa da sonuç çok da başarılı olamadı. Bunun üzerine Melissa Riso da yara izini kapatabilmek için artık kendisinin bir simgesi haline gelen o büyük dövmeyi yaptırdı.

İşte güzel modelin çekiminden kareler;

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YORUMLAR (24)

  • BAYANLAR HAYİR İSLERİNE DAVET EDİYORUM:
    hani bir koyun kirpilmakdan hep kaciyor ve yakalandiginda her yeri yumak yumak yun olmus vaziyette diyorum bazi bayanlarda oyle bir. iki sene aldirmasa vucut killarini. bir yorgan, dosek ve yastik''lik kil cikar
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  • KILLIDIR BU KILLI.:
    BEDENİNİ İFŞA EDEREK SATAN BİR FANİ DAHA. AĞDACISINA SORSAN BİR KOVA KIL ÇIKMIŞTIR BUNDAN. BAKALIM DİĞER TARAFTA NERENİ İFŞA ETCEN
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    SANANE : YA SEN KİMSİN DE KENDİNDE SORGULAMA HAKKI GÖRÜYORSUN ? Cezasını verecek olan Allah sen değilsin dediklerinle bu kızımızdan farkın kalmadı geri kafalı çomar
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    THE-CROW: sen kendi kıllarına bak uyuz sizler gibi hırsızlıkmı yapsın
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