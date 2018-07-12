ABD'li Model Fotoğraf Çektirmek İçin Risk Aldı, Köpek Balıklarına Yem Oldu

Model Katarina Zarutskie, Bahamalar'ın Exuma adasında fotoğraf çekilmek için poz verdiği esnada hemşire köpek balığı tarafından kolundan ısırıldı. Zarutskie, yaşadığı olay için, "Onlar vahşi hayvanlar ve bu kontrol edilemeyecek bir durum" ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAF ÇEKTİRMEK İÇİN KÖPEK BALIKLARIYLA DOLU SUYA GİRDİ

Instagram modeli Katarina Zarutskie, geçtiğimiz ay erkek arkadaşı ve ailesiyle birlikte Bahamalar'da bulunan Exuma Adaları'nda tatile çıktı. İnsanların hemşire köpek balıklarıyla birlikte yüzdüğü bir bölge fark eden 19 yaşındaki model, erkek arkadaşının ailesinin endişelerine rağmen köpek balıklarıyla fotoğraf çektirmek için suya girdi.

GÜVENLİ BİR TÜR OLARAK KABUL EDİLİYOR

BBC'ye konuşan Zarutskie, "Sörf ve dalış konusundaki önceki bilgilerimden, hemşire köpek balıklarının genellikle çok güvenli olduğunu biliyordum. Instagram'da insanların onlarla çekildiği sayısız fotoğraf gördüm." ifadelerini kullandı.

İZLERİ KALICI OLACAK

Ancak işler Zarutskie'nin beklediği gibi gitmedi. Sırt üstü suya uzanan 19 yaşındaki modelin kolu bir köpek balığı tarafından ısırıldı. Zarutskie'nin erkek arkadaşı da o anları fotoğrafladı. Zarutskie ısırıldıktan sonra sakin kalmaya çalıştığını ve suya kan damlatmadan sudan çıkmaya çabaladığını söyledi. Tedavi altına alınan Zarutskie'ye bazı ilaçlar verildiği ancak yara izlerinin kalıcı olacağı belirtildi.

Zarutskie, yaşadığı olay için, "Onlar vahşi hayvanlar ve bu kontrol edilemeyecek bir durum" ifadelerini kullandı.