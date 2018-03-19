Güzel'in Ailesine Başsağlığı Ziyaretleri - Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un Açıklamaları

Güzel'in Ailesine Başsağlığı Ziyaretleri - Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un Açıklamaları

- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un açıklamaları ANKARA - Tedavi gördüğü Ankara Güven Hastanesinde vefat eden eski bakanlardan Hasan Celal Güzel'in ailesine taziyede bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Güzel'in Ailesine Başsağlığı Ziyaretleri - Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un Açıklamaları

- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un açıklamaları ANKARA - Tedavi gördüğü Ankara Güven Hastanesinde vefat eden eski bakanlardan Hasan Celal Güzel'in ailesine taziyede bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş gazetecilere açıklamalarda bulundu.

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