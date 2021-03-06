Güzel havayı fırsat bilip, tatilini uzatan turistler, plajda temizlik yaptı
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Güzel havayı fırsat bilip, tatilini uzatan turistler, plajda temizlik yaptı

06.03.2021 14:09 | Son Güncelleme: 06.03.2021 14:13
Güzel havayı fırsat bilip, tatilini uzatan turistler, plajda temizlik yaptı

UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan tatil beldesi Kızkalesi'nde konaklayan yabancı turistler, havalar güneşli gidince tatillerini uzattı.

UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan tatil beldesi Kızkalesi'nde konaklayan yabancı turistler, havalar güneşli gidince tatillerini uzattı. Plajda denize giren turistler, çevredeki sigara izmaritlerini topladı.

Erdemli ilçesindeki Kızkalesi'nde konaklayan yabancı turistler, kış ortasında güneşli ve sıcak havanın keyfini çıkarıyor. Ülkelerinde artan koronavirüs vakaları nedeniyle Mersin'de kalmayı tercih eden turistler, Kızkalesi'nin sakinliğinden ve havanın güzelliğinden faydalanıyor.

Turistlerin plajda etraflarındaki çöpleri temizlemeleri ve oyuncak tırmıkla sigara izmaritlerini toplamaları dikkat çekti. Kızkalesi'nde tatilini sürdüren Olga Klyukvina, "Uzaktan çalışma imkanım olduğu için 2 aylığına buraya geldim. Hem çalışıyorum hem de tatilimi yapıyorum. Burası çok güzel. Hava sıcak ve güzel. Burada çok keyif alıyorum. Kalabalık yok. Antalya'da bulundum ama burayı daha çok seviyorum" dedi.

Kızkalesi'nde tatilini sürdüren Mersin Üniversitesi Öğretim Üyesi Onur Şen de, "Globalleşen dünyada şehirlerimizin tanıtımı ülke tanıtımı kadar çok önemli olmaya başladı. Mersin'in tanıtımı için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kış ayı olmasına rağmen burada çok güzel bir hava var. Deniz suyu sıcak, turistler burayı çok seviyor" diye konuştu.


Güzel havayı fırsat bilip, tatilini uzatan turistler, plajda temizlik yaptı
Güzel havayı fırsat bilip, tatilini uzatan turistler, plajda temizlik yaptı
Güzel havayı fırsat bilip, tatilini uzatan turistler, plajda temizlik yaptı
Güzel havayı fırsat bilip, tatilini uzatan turistler, plajda temizlik yaptı
Güzel havayı fırsat bilip, tatilini uzatan turistler, plajda temizlik yaptı
Güzel havayı fırsat bilip, tatilini uzatan turistler, plajda temizlik yaptı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Rıza EREN

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