Güzel havayı fırsat bilip Maçka Parkı'na akın ettiler KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında yaklaşık 2 buçuk aydır sürdürülen hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından, İstanbullular yasaksız ilk hafta sonunu yeşil alanlarda geçirmeyi tercih etti.

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında yaklaşık 2 buçuk aydır sürdürülen hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından, İstanbullular yasaksız ilk hafta sonunu yeşil alanlarda geçirmeyi tercih etti.

Güzel havayı fırsat bilerek Şişli Maçka Parkı'na gelen vatandaşların bir kısmı piknik yaparken, kimisi çimlerde oturdu. Arkadaş gruplarıyla sohbet edenlerin, başka gruplarla sosyal mesafeyi koruduğu gözlenirken, bazı vatandaşların hamak kurması dikkat çekti. İstanbullular yasaksız ilk hafta sonunu sahil ve yeşillik alanlarda değerlendirirken, İstiklal Caddesi boş kaldı.

- İstanbul

Kaynak: DHA