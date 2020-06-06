GÜZEL HAVAYI FIRSAT BİLİP MAÇKA PARKI'NA AKIN ETTİLER
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GÜZEL HAVAYI FIRSAT BİLİP MAÇKA PARKI'NA AKIN ETTİLER

İstanbullular yasaksız ilk hafta sonunu sahil ve yeşillik alanlarda değerlendirirken, İstiklal Caddesi boş kaldı.

GÜZEL HAVAYI FIRSAT BİLİP MAÇKA PARKI'NA AKIN ETTİLER
06.06.2020 15:40 | Son Güncelleme: 06.06.2020 15:40

-İstanbullular yasaksız ilk hafta sonunu sahil ve yeşillik alanlarda değerlendirirken, İstiklal Caddesi boş kaldı.

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 2 buçuk aydır sürdürülen hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından, İstanbullular yasaksız ilk hafta sonunu yeşil alanlarda geçirmeyi tercih etti.Güzel havayı fırsat bilerek Şişli Maçka Parkı'na gelen vatandaşların bir kısmı piknik yaparken, kimisi çimlerde oturdu. Arkadaş gruplarıyla sohbet edenlerin, başka gruplarla sosyal mesafeyi koruduğu gözlenirken, bazı vatandaşların hamak kurması dikkat çekti. İstanbullular yasaksız ilk hafta sonunu sahil ve yeşillik alanlarda değerlendirirken, İstiklal Caddesi boş kaldı.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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