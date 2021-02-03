Güzel havayı fırsat bilenler Eminönü'ne akın etti

İSTANBUL 'da havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşlar Eminönü 'ne akın etti. Sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı kalabalıklar oluşurken, bazı vatandaşların maske takmadığı görüldü.

İstanbul'da hava sıcaklığının mevsim normallerinin üstünde seyretmesi ve okulların yarıyıl tatilinde olmasıyla vatandaşlar Eminönü'ne akın etti. Oluşan kalabalıkta sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı ve bazı vatandaşların maske takmadığı kameraya yansıdı.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı