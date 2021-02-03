Güzel havayı fırsat bilenler Eminönü'ne akın etti
03.02.2021 17:26 | Son Güncelleme: 03.02.2021 17:39
İSTANBUL'da havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşlar Eminönü'ne akın etti.
İSTANBUL'da havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşlar Eminönü'ne akın etti. Sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı kalabalıklar oluşurken, bazı vatandaşların maske takmadığı görüldü.
- İstanbul
İstanbul'da hava sıcaklığının mevsim normallerinin üstünde seyretmesi ve okulların yarıyıl tatilinde olmasıyla vatandaşlar Eminönü'ne akın etti. Oluşan kalabalıkta sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı ve bazı vatandaşların maske takmadığı kameraya yansıdı.
- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı