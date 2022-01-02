Güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar soluğu sahilde aldı
İhlas Haber Ajansı / Güldemet Kızıl - Haberler | Yerel
Güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar soluğu sahilde aldı Marmarisliler 2022'in ilk hafta sonunu sahilde geçirdi Muğla'nın Marmaris ilçesinde 2022 yılının ilk hafta sonunda güneşli havayı fırsat bilen Marmarisliler soluğu sahilde aldı.
MARMARİS, MUĞLA (İHA) - Güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar soluğu sahilde aldı
Marmarisliler 2022'in ilk hafta sonunu sahilde geçirdi
MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde 2022 yılının ilk hafta sonunda güneşli havayı fırsat bilen Marmarisliler soluğu sahilde aldı.
Marmaris'te hafta sonu güneşli ve sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar sahile gelerek, güzel havanın tadını çıkardı. Yurdun bir çok bölgesinde soğuk hava etkisini gösterirken, Marmaris'te yaşanan bahar havası ise kıskandırdı. Güneşli hava ile birlikte bazı vatandaşların yürüyüş yaptıkları bazı vatandaşların ise sahilde oturarak keyif yaptıkları görüldü. Marmaris'te sıcak ve ılık havanın önümüzdeki günlerde de etkili olacağı tahmin ediliyor.