Güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar denizin tadını çıkardı

Güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar denizin tadını çıkardı

Güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar denizin tadını çıkardıİSTANBUL - İstanbul Gürpınar Sahilinde vatandaşlar Gürpınar Sahilinde denize girerek güzel havanın tadını çıkardı.

10.11.2019 18:49 | Son Güncelleme: 10.11.2019 18:50
Güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar denizin tadını çıkardı

Güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar denizin tadını çıkardı

- İstanbul Sahilinde vatandaşlar Gürpınar Sahilinde denize girerek güzel havanın tadını çıkardı.

İstanbullular Sonbaharda güzel havadan yararlanmak isteyen İstanbulullular Beylikdüzü Gürpınar Sahilinde denize girdi. Havanın güzel olmasıyla kimi vatandaşlar sahil kenarlarındaki parklara giderken, bazıları ise ailecek denizin tadını çıkardı.

Kaynak: İHA

Haber Videosu: Güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar denizin tadını çıkardı
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