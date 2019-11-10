Güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar denizin tadını çıkardı
Güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar denizin tadını çıkardıİSTANBUL - İstanbul Gürpınar Sahilinde vatandaşlar Gürpınar Sahilinde denize girerek güzel havanın tadını çıkardı.
Güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar denizin tadını çıkardı
İSTANBUL - İstanbul Gürpınar Sahilinde vatandaşlar Gürpınar Sahilinde denize girerek güzel havanın tadını çıkardı.
İstanbullular Sonbaharda güzel havadan yararlanmak isteyen İstanbulullular Beylikdüzü Gürpınar Sahilinde denize girdi. Havanın güzel olmasıyla kimi vatandaşlar sahil kenarlarındaki parklara giderken, bazıları ise ailecek denizin tadını çıkardı.
Haber Videosu: Güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar denizin tadını çıkardı