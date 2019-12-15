Güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar Balıklıgöl'e akın etti
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Güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar Balıklıgöl'e akın etti

Şanlıurfa'da güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, hafta sonu Balıklıgöl'e akın etti.

15.12.2019 16:46 | Son Güncelleme: 15.12.2019 16:51
Güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar Balıklıgöl'e akın etti

'da güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, hafta sonu 'e akın etti.


Türkiye'nin dört bir yanında kış mevsimi dolayısıyla soğuk hava kendisini iyice hissettirirken, Şanlıurfalılar ise güneşli havanın tadını çıkardı. Kentte güneşli geçen hafta sonunu fırsata çevirenler ile il dışından gelen ziyaretçiler, Balıklıgöl'e akın etti. Vatandaşlar, sıcak havada balıklara yem atarak hatıra fotoğrafı ile anı ölümsüzleştirdi.


Şanlıurfa'yı ilk kez gören vatandaşlar, Balıklıgöl'e hayran kaldıklarını belirterek, herkesin görmesi gerektiğini ifade ettiler. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA
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