Güzel havayı fırsat bilen New Yorklular Paskalya Günü'nde parklara akın etti
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Güzel havayı fırsat bilen New Yorklular Paskalya Günü'nde parklara akın etti

Anadolu Ajansı / Lokman Vural Elibol - Haberler | Güncel

ABD'nin New York şehrinde yaşayan insanlar, Hristiyanlığın en önemli bayramı olarak kabul edilen Paskalya Günü'nde güzel havanın tadını çıkarmak için parklara akın etti.

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ABD'nin New York şehrinde yaşayan insanlar, Hristiyanlığın en önemli bayramı olarak kabul edilen Paskalya Günü'nde güzel havanın tadını çıkarmak için parklara akın etti.

Koronavirüs salgını ve soğuk havalar nedeniyle uzun bir süredir evde kalmak zorunda kalan insanlar güneşin ve temiz havanın tadını çıkardı.

Parkları dolduran insanlar rengarenk ağaçlar arasında yürüyüş ve piknik yaptı.

Güzel havayı fırsat bilen New Yorklular Paskalya Günü'nde parklara akın etti
Güzel havayı fırsat bilen New Yorklular Paskalya Günü'nde parklara akın etti
Güzel havayı fırsat bilen New Yorklular Paskalya Günü'nde parklara akın etti
Güzel havayı fırsat bilen New Yorklular Paskalya Günü'nde parklara akın etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lokman Vural Elibol

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