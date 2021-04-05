Güzel havayı fırsat bilen New Yorklular Paskalya Günü'nde parklara akın etti

ABD'nin New York şehrinde yaşayan insanlar, Hristiyanlığın en önemli bayramı olarak kabul edilen Paskalya Günü'nde güzel havanın tadını çıkarmak için parklara akın etti.