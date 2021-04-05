Güzel havayı fırsat bilen New Yorklular Paskalya Günü'nde parklara akın etti
Anadolu Ajansı / Lokman Vural Elibol - Haberler | Güncel
ABD'nin New York şehrinde yaşayan insanlar, Hristiyanlığın en önemli bayramı olarak kabul edilen Paskalya Günü'nde güzel havanın tadını çıkarmak için parklara akın etti.
Peş peşe koronavirüs haberleri alan Ece Seçkin'den sevenlerine uyarı: Allah rızası için evinizde oturun
ABD'nin New York şehrinde yaşayan insanlar, Hristiyanlığın en önemli bayramı olarak kabul edilen Paskalya Günü'nde güzel havanın tadını çıkarmak için parklara akın etti.
Koronavirüs salgını ve soğuk havalar nedeniyle uzun bir süredir evde kalmak zorunda kalan insanlar güneşin ve temiz havanın tadını çıkardı.
Parkları dolduran insanlar rengarenk ağaçlar arasında yürüyüş ve piknik yaptı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Lokman Vural Elibol