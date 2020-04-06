Güzel havayı fırsat bilen Almanlar, uyarılara rağmen sokağa çıktı Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının yayılmasının önlenmesi için alınan tedbirler kapsamında dışarıda ikiden fazla kişinin bir araya gelmesi ve 1,5 metre mesafe bırakılması gerekiyor.

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının yayılmasının önlenmesi için alınan tedbirler kapsamında dışarıda ikiden fazla kişinin bir araya gelmesi ve 1,5 metre mesafe bırakılması gerekiyor. Başkent Berlin'de güzel havayı fırsat bilerek dışarı çıkan Almanlar ise sosyal mesafeyi korumaları konusuna polis tarafından uyarılıyor. Kaynak: AA