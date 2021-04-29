Güzel Enerji Akaryakıt AŞ, Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği gününü kutladı
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Güzel Enerji Akaryakıt AŞ, Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği gününü kutladı

Güzel Enerji Akaryakıt AŞ, Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği gününü kutladı
Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay - Haberler | Ekonomi

Güzel Enerji Akaryakıt AŞ, Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü'nü video konferans yoluyla tesis çalışanlarıyla birlikte kutladı.

Güzel Enerji Akaryakıt AŞ, Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü'nü video konferans yoluyla tesis çalışanlarıyla birlikte kutladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, iş faaliyetlerinin daha güvenli bir şekilde sürdürülmesine dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirilen kutlamanın bu seneki teması "Müdahale Etmeye Cesaret Et!" olarak belirlendi.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından iş kazalarının önlenmesi amacıyla 2003 yılından bu yana 28 Nisan'da kutlanan Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü'nde şirket bünyesinde yapılan konferansta, iş emniyeti ve sağlığı açısından bir önceki yıl değerlendirilerek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını boyunca alınabilecek önlemlere dair çalışanlar bilgilendirildi.

Ayrıca, emniyet ve sağlık kültürünü yaymak ve salgınla mücadelede edinilen tecrübeleri paylaşmak adına bir araya gelen şirket çalışanları arasından emniyet kültürünü yıl boyunca yaşatan ve bu konuda katkı sağlayan çalışanlara ödülleri verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen şirketin Sağlık-Emniyet-Çevre-Kalite (SEÇ-K) Müdürü Tolga Kaymaz, dünyaca kabul edilmiş SEÇ-K yönetim standartları ile belgelendirildiklerini belirterek, "Şirketimiz düzenli eğitimler, kapsamlı tatbikatlar ve önleyici bakımlarla desteklediği önlemler sayesinde 2020 yılında da tesislerinde emniyetli operasyonunu sürdürmüştür. Amacımız, 12 Altın Kural'ımızdan ödün vermeden, 2021 senesini de sıfır gün kayıplı iş kazası ile tamamlamak, yönetmelik ve standartlarımız çerçevesinde operasyonlarımızı başarı ile sürdürmektir." ifadelerini kullandı.

Tüm bu önlemlerin yanı sıra hem tesislerimizde hem de istasyonlarımızda Koronavirüs salgını ile mücadeleyi de son bir yıldır olduğu gibi ön planda tutarak, çalışanlarımızı bilgilendirmeye devam edecek, çalışanlarımızın emniyeti ve sağlığı için azami özeni göstereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

OYAK çatısı altında hizmet veren TOTAL ve M Oil, geçen yıl ağustosta Güzel Enerji Akaryakıt AŞ unvanı altında birleşmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay

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