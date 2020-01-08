Güzel çift birlikte reklam filminde oynayacak!
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Güzel çift birlikte reklam filminde oynayacak!

Aşklarına dolu dizgin devam eden Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı geçtiğimiz gün Vadİstanbul'da görüntülendi

08.01.2020 21:41 | Son Güncelleme: 08.01.2020 21:41
Güzel çift birlikte reklam filminde oynayacak!

Akşam saatlerinde Galliard restorana gelen aşıkların iki farklı araç ile gelmeleri dikkatlerden kaçmadı. Mekan çıkışından muhabirler ile sohbet eden ikili, "Burcunun arabasını yeniledik. Birlikte bir reklam filminde oynayacağız bunun toplantısını yaptık" dedi.

Reklam filminin içeriği ile alakalı ser verip sır vermeyen Akçıl, "şimdilik konu ile ilgili bilgi veremiyoruz yakın tarihte zaten görürsünüz" diyerek arabasına binip gözlerden uzaklaştı.



Kaynak: Snob Magazin

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