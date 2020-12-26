Güzel bir yılbaşı geçirmek için
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Güzel bir yılbaşı geçirmek için

26.12.2020 14:14 | Son Güncelleme: 26.12.2020 14:18
Güzel bir yılbaşı geçirmek için

Yılbaşında ne pişirelim?Pandemi nedeniyle birçok şeyden fedakarlık ettik, ediyoruz bari soframız dört başı mamur olsun. Ünlü şefler en lezzetli tariflerini verdi.

Yılbaşında ne pişirelim?

Pandemi nedeniyle birçok şeyden fedakarlık ettik, ediyoruz bari soframız dört başı mamur olsun. Ünlü şefler en lezzetli tariflerini verdi. Klasik, modern ya da romantik... Menünüzün tarzını belirleyin, alışverişiniz yapın ve işe koyulun.

Ne giyelim?

Yılbaşı akşamı için "Evde olsam bile şık şıkırdım giyinmekten ödün vermem" diyenlerden misiniz? Yoksa "Oh, ilk defa evdeyiz, süslenme derdi yok, en rahat kıyafetleri giyelim" diyenlerden mi? Her iki grup için de önerilerimiz var.

Ne oynayalım!

Tombala baş tacımız. Ama deneyebileceğiniz onlarca kutu oyunu var. En zevklilerini sizin için derledik.

Ne izleyelim

Yılbaşı ekranında yok yok. Müzik ziyafeti yaşatan da var, nostalji yolculuğuna çıkaran da...

Dışarıdan ne sipariş edelim

Yılbaşı gecesi müdavimi olduğumuz mekanlara gidemesek de onlar hazırladıkları menülerle bizim kapımıza kadar geliyor.

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mevlana Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mustafa Destici Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Arto Hülya Avşar Furkan Palalı Kenan İmirzalıoğlu
Spor Halis Özkahya Abdullah Avcı Malcolm Thomas Bahattin Şimşek İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kız Ocak Çocuk Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Güzel bir yılbaşı geçirmek için | Haberler.com Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.12.2020 14:30:25. #1.15#
title