Güzel bir yatırım Malatya'mıza hayırlı olsun Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Kızılay'a devredilen Vagon Onarım Fabrikası alanında incelemelerde bulunarak yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

İnceleme gezisine AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Kızılay Denetleme Kurulu Başkan Yardımcısı Umut Yalçın, Kızılay Malatya Şube Başkanı Ramazan Soylu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay ile ilgili Daire Başkanları ve şube müdürleri katıldı.

İnşaat alanında incelemelerde bulundular

AK Parti MKYK üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, inşaat çalışmaları hakkında bilgiler alarak açıklamalarda bulundular.

AK Parti MKYK üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, 40 yıldır Malatya gündemini meşgul eden Vagon Onarım Fabrikası alanının büyük bir yatırım alanına dönüştüğünü söyleyerek, bunun Malatya için bir gurur tablosu olduğunu dile getirdi. Tüfenkci, "Malatya ve Türkiye ekonomisine büyük bir katkı sağlayacağına inanıyorum. Bu gayretli çalışmalarından dolayı Kızılay Genel Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyorum. Özverili bir çalışma sergilenmekte. Afet Barınma Sistemlerinin üretiminin yapılacağı ve Türkiye'nin en büyük fabrikasının ve hatta Dünyanın en büyük fabrikasının Malatya'da kuruluyor olması bizleri gururlandırmaktadır" dedi.

İlgili firma personellerinin yoğun bir çalışma içerisinde olduğunu belirten Başkan Gürkan ise, "Bu yatırımın buraya gelmesinde emeği bulunanlara teşekkür ediyorum. Malatya'da yıllardır çözülmeyen üç temel sorun vardı. Bunlar Vagon Onarım Fabrikası, Kuzey Çevre Yolu ve Kayısı.

40 yıldır kaderine terk edilen ve 500 dönümlük bir alan içerisinde bulunan Vagon Onarım Fabrikası alanının değerlendirilerek yeniden ekonomiye kazandırılması ve yeni istihdam alanı oluşturulması çok önemli. Bu alanda inşa edilecek olan fabrikalar tekstil üretimi ve barınma sistemleri üretecek.

Büyükşehir Belediyesi olarak bu alanda Kızılay'ın ihtiyaç duyduğu bütün hizmetleri karşılamak için buraya geldik ve incelemelerde bulunuyoruz" dedi.

Malatya için önemli olan diğer konularda da Belediye olarak girişimlerinin ve çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Başkan Gürkan, Kuzey Çevre Yolu ile ilgili olarak ilgili bakanlık düzeyinde görüşmelerinin devam ettiğini, kayısı konusunda da önümüzdeki aylarda hizmete girmesi planlanan Kuru Kayısı Lisanslı Soğuk Hava Deposu ve Borsasının büyük katkı sağlayacağını söyledi.

Gürkan, "Malatya için yapılan bütün yatırım ve hizmetlerde emeği geçenlere teşekkür ediyor, bu hizmetlerin Malatya'ya hayırlı olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: Bültenler