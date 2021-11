Güz Yarıyılı Ara Sınavı Hakkında Bilgilendirme

VİZE, KIRKLARELİ (Habermetre) - Fakültemiz Güz Yarıyılı Ara ( Vize ) Sınavı 20-21 Kasım 2021 tarihlerinde, üç oturumda, yüz yüze yapılacaktır. Sınav giriş belgenizi almak için https://obs. atauni. edu. tr/ adresini ziyaret ediniz. Her ders için sınav süresi 30 dakikadır. Blok uygulama dersleri hariç, diğer derslerde ders başarı notuna ara sınav puanının katkısı %30, yarıyıl/yılsonu/bütünleme sınav puanının katkısı %70'tir. Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde dört yanlış cevap bir doğru cevabı götürmektedir. Sınava girerken yanınızda OBS üzerinden alacağınız Sınav Giriş Belgesi, Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi (T. C. kimlik kartı, Nüfus Cüzdanı, Süresi Geçerli Pasaport, Sürücü Belgesi) ile yumuşak uçlu kurşun kalem ve silgi bulundurmanız gerekmektedir. Bu iki belgeden herhangi birini yanında bulundurmayan öğrenciler sınava alınamayacaklardır.

FOTOĞRAFLI ve ONAYLI KİMLİK BELGESİ: T. C. Kimlik Kartı, Nüfus Cüzdanı, Süresi Geçerli Pasaport veya Sürücü Belgesidir.

Ayrıca;

· Er ve erbaşların askeri kimlik kartları,

· Açık cezaevinde bulunanların cezaevi müdürlüklerinden alacakları nüfus cüzdanı yerine geçen belgeler,

· Hakim, Savcı ve Yüksek Yargı Organı mensuplarının mesleki kimlik kartları,

· Resmi kurumlarca verilen kimlik kartları,

· Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA-AÖF) öğrenci kimlik kartı,

· Bir kısım yabancı öğrenciler için düzenlenen, üzerinde "9 ile başlayan" Yabancı Uyruk Numarası barındıran, Geçici Koruma Kimlik Belgesi, ikamet, izin vb. belgelerdir. T. C. Kimlik Kartı edinme sürecinde, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan fotoğraflı "Geçici Kimlik Belgesi" bulunan öğrenciler sınava alınabilir. Cep telefonu, ders materyali gibi sınava girmenize engel olacak eşyalar bulundurmamak şartıyla sınava çantayla girebilirsiniz. Sınava girecek öğrencilerimizin PCR testi yaptırmalarına gerek yoktur. Sınavdan önce tüm öğrencilerden HES kodları alınacaktır. Sınav günü ve öncesinde sistem üzerinde yapılan ve yapılacak olan HES kodu kontrolleri ile riskli olduğu belirlenen öğrencilerimiz kesinlikle diğer öğrencilerle aynı salonda sınava alınmayacaktır. Bu öğrencilerimiz COVID-19 pozitif ve COVİD-19 temaslılar için daha önceden hazırlanmış salonlarda sınava alınacaklardır. Sınav binasına girmek için maske zorunludur. Maske-mesafe-hijyen kurallarına uymakta göstereceğiniz hassasiyetten dolayı teşekkür eder, sınavınızda başarılar dileriz.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet