Güz 2021-22, Yeni Ders Kaynağı İstekleri
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Güz 2021-22, Yeni Ders Kaynağı İstekleri

Güz 2021-22, Yeni Ders Kaynağı İstekleri
Habermetre - Haberler | Toplum

Güz 2021-22, Yeni Ders Kaynağı İstekleriSayın Öğretim Üyeleri,Güz döneminde kullanacağınız ders kitaplarının zamanında sağlanması ve işlemlerinin yapılması için isteklerinizi lütfen 30. 08. 2021 tarihine kadar Kütüphane Kaynak Talep Formu 'na girin.

Güz 2021-22, Yeni Ders Kaynağı İstekleri

Sayın Öğretim Üyeleri,

Güz döneminde kullanacağınız ders kitaplarının zamanında sağlanması ve işlemlerinin yapılması için isteklerinizi lütfen 30. 08. 2021 tarihine kadar Kütüphane Kaynak Talep Formu 'na girin. Bu tarihten sonraki isteklerde gecikmeler yaşanabileceğini hatırlatmak isteriz. Formda notlar bölümünde ders kodu, öğrenci sayısı ve ödünç verme süre seçiminizi (2 saat veya 3 gün) lütfen belirtin.

Ayrıntılı bilgi için Ders Kaynakları linkini ziyaret edebilirsiniz.

Eğer sağlanması mümküne talepleriniz elektronik olarak da Rezerv Koleksiyonuna eklenebilir. E-rezerv talep etmek istiyorsanız lütfen bildirin.

Öğrencileriniz için kitabevine ders kitabı siparişi vermek için, lütfen Kitabevi Talep Formunu en kısa zamanda doldurarak gönderiniz.

*Ders kitapları kullanımında e-kitaplar, yayınevlerinin sağladığı dijital platformlar ve üniversitenin kullandığı sistemler üzerinden erişilebilen seçenekler teşvik edilmektedir. Yayınevleri mevcut ders kitaplarınızın bu tür seçeneklere sahip olup olmadığına dair sizi detaylı olarak bilgilendirebilir veya bu tür seçenekleri olan alternatif kitapları sunabilir.

Saygılarımızla,

Kütüphane

Kaynak: Habermetre

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