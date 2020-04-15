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Ekonomi

GÜYAD'dan "mücbir sebep" çağrısı

Güneş Enerjisi Yatırımcıları Derneği (GÜYAD) Başkanı Cem Özkök, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, ekipman üretiminde aksaklık ve gecikmelere yol açtığını belirterek, mevcut santrallerin tamamlanıp devreye girebilmesi için yenilenebilir enerji sektörünün "mücbir sebep" kapsamına...

15.04.2020 11:56 | Son Güncelleme: 15.04.2020 11:56
GÜYAD'dan

Güneş Enerjisi Yatırımcıları Derneği (GÜYAD) Başkanı Cem Özkök, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, ekipman üretiminde aksaklık ve gecikmelere yol açtığını belirterek, mevcut santrallerin tamamlanıp devreye girebilmesi için yenilenebilir enerji sektörünün "mücbir sebep" kapsamına alınması ve yıl sonunda bitecek Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması (YEKDEM) başvuru tarihinin ertelenmesi gerektiğini bildirdi.

Özkök, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu tarihin uzatılmaması durumunda, sektörde inşaatı devam eden ve yıl sonuna yetiştirilmesi planlanan 3 bin 720 megavat kapasiteli ve 7 milyar avrodan fazla yatırım değerine sahip çok sayıda projenin risk altına gireceğini ifade etti.

Tüm dünyayı etkisine altına alan Kovid-19 salgınının ülke ekonomilerini ve pek çok sektörü olumsuz etkilediğine dikkati çeken Özkök, tedarik zincirinde ortaya çıkan aksamaların yanında salgın dolayısıyla alınan hukuki tedbirlerin tahsilat zincirinin kırılmasına neden olduğunu ve sektördeki mali akışı kesintiye uğrattığını aktardı.

Küresel salgın ilanının ardından sanayi üretiminde ciddi düşüşlerin ve para piyasalarında beklenmedik dalgalanmaların olduğunun altını çizen Özkök, şunları kaydetti:

"Yaşanan aksamalar nedeniyle mevcut yenilenebilir enerji projelerinin YEKDEM süresi sonuna kadar yetişememe riski büyük boyutlara ulaştı. Kovid-19 salgını nedeniyle güneş enerjisi sektöründe ekipman üretiminde aksaklık ve gecikmeler yaşandı. Mevcut santrallerin tamamlanıp devreye girebilmesi için yenilenebilir enerji sektörünün "mücbir sebep" kapsamına alınması ve yıl sonunda bitecek YEKDEM başvuru tarihinin ertelenmesi gerekiyor."

Kaynak: AA

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