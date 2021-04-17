Güvercinlik'teki gelgit korkuttu
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Güvercinlik'teki gelgit korkuttu

Güvercinlik'teki gelgit korkuttu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Güvercinlik Mahallesi'nde beş dakika içerisinde denizde gelgit olayı yaşandı, vatandaşlar tarafından görüntülenen anlar korku ve paniğe neden oldu.

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Güvercinlik Mahallesi'nde beş dakika içerisinde denizde gelgit olayı yaşandı, vatandaşlar tarafından görüntülenen anlar korku ve paniğe neden oldu.

Milas ve Bodrum arasında yer alan lüks otel ve yazlıkların bulunduğu Güvercinlik Mahallesi'nde saat 11.39'da deniz çekildi. Vatandaşlar tarafından fotoğraflanan deniz çekilmesi yaklaşık beş dakika sürdü. Kıyı şeridi saat 11.44'te eski haline geri döndü. 5 dakika arayla çekilen ve yeniden yükselen su seviyesi vatandaşlar arasında deprem olacak söylentilerine neden oldu. - MUĞLA

Güvercinlik'teki gelgit korkuttu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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