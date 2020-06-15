Güvercinlik Köyü'ne sosyal tesis geliyor Büyükşehir Belediyesi, İzmit ilçesi Güvercinlik köyünde bulunan atıl durumdaki eski köy okulunu yenileyerek sosyal tesise çeviriyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü, İzmit ilçesi Güvercinlik köyünde atıl durumda bulunan eski köy okulunu yeniliyor. Yenilenen köy okulu vatandaşlara sosyal tesis olarak hizmet verecek.

ESKİ KÖY OKULU YENİLENİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, köyleri modern görünüme kavuşturmak için yürüttüğü çalışmalarına devam ediyor. Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri ile yürütülen çalışmalar sayesinde, özellikle köylerin ortak kullanım alanlarında yapılması gereken bütün hizmetler tek tek hayata geçiriliyor. Büyükşehir Belediyesi, kırsal bölgelerdeki ortak alanların onarımı ve inşasını gerçekleştiriyor.

YAKINDA HİZMETE AÇILACAK

Bu kapsamda İzmit ilçesi Güvercinlik köyündeki 92 metrekare alana sahip binanın çatısı onarıldı ve kaba inşaatı tamamlandı. PVC camları takılan binanın, iç alçı sıva işleri tamamlandı. Eski okul binasının çevresi perde beton ile kapatılacak. Tüm malzeme ve işçiliğin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce karşılandığı inşaat tamamlandığında bina köy halkına sosyal tesis olarak hizmet verecek. Bahçesinde etkinlik ve düğünler yapılabilecek.

Kaynak: Bültenler