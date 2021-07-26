Güvercinlerine saldıran köpeğini öldürdü
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Güvercinlerine saldıran köpeğini öldürdü

Güvercinlerine saldıran köpeğini öldürdü
Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Haberler | Güncel

MUĞLA'da Feridun Ortayol (44), beslediği güvercinlerine saldırdığı gerekçesiyle kendi köpeğini tüfekle vurarak öldürdü.

MUĞLA'da Feridun Ortayol (44), beslediği güvercinlerine saldırdığı gerekçesiyle kendi köpeğini tüfekle vurarak öldürdü. Polis tarafından gözaltına alınan Ortayol'un alkollü olduğu belirlendi.

Menteşe ilçesi Düğerek Mahallesi Menderes Caddesi'ndeki müstakil bir evde yaşayan Feridun Ortayol, dün saat 17.00 sıralarında güvercinlerine saldıran kendisine ait 'Foks' isimli av köpeğine pompalı tüfekle ateş etti. Silah sesini duyanlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bunun üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Ön bacaklarından yaralanan köpek, çağırılan Muğla Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi görevlilerince teslim alındı. Hayvan ambulansı ile bakımevine götürerek ameliyata alınan köpek, kan kaybı nedeniyle kurtarılamadı.

Gözaltına alınıp sağlık kontrolü için Muğla Eğitim-Araştırma Hastanesi'ne götürülen Feridun Ortayol'un alkollü olduğu belirlendi. Ortayol'un polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edileceği bildirildi.'SAĞ ÖN BACAK KOPMA AŞAMASINDAYDI'

Muğla Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım Evi'nde görevli veteriner hekim Yaşar Gök, "Muayene ettiğimiz köpeğin ön bacaklarından silahla yaralandığını tespit ettik. Aşırı kan kaybı vardı. Sağ ön bacak kopma aşamasındaydı. Sol bacağında parçalı kırık mevcuttu. İlk müdahalesini yaptıktan sonra ameliyata hazırladık. Ameliyat sırasında kalbi bir kez durdu. Yaşama tekrar döndürdük. Kanamasının fazla olması nedeniyle yaptığımız işlemlerden sonuç alamadık ve köpeği kurtaramadık" dedi.


Güvercinlerine saldıran köpeğini öldürdü
Güvercinlerine saldıran köpeğini öldürdü
Güvercinlerine saldıran köpeğini öldürdü
Güvercinlerine saldıran köpeğini öldürdü
Güvercinlerine saldıran köpeğini öldürdü
Güvercinlerine saldıran köpeğini öldürdü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün

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