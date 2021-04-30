Güvercinlerin şanslısı yem buldu, şansızı aç kaldı
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Güvercinlerin şanslısı yem buldu, şansızı aç kaldı

Güvercinlerin şanslısı yem buldu, şansızı aç kaldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Dünyayı etkileyen Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında alınan 17 günlük tam kapanma devam ederken, Eskişehir'deki güvercinlerin bazıları yem buldu, bazıları ise aç kaldı.

Dünyayı etkileyen Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında alınan 17 günlük tam kapanma devam ederken, Eskişehir'deki güvercinlerin bazıları yem buldu, bazıları ise aç kaldı.

Ülke genelinde devam eden tam kapanma dün akşam itibaren başladı. Kısıtlama çatısı altına başlayan ilk günde ise kenti şenlendiren güvercinlerin çoğuna ne yem ne de su verilen olmadı. Kısıtlamadan muaf tutulan bazı esnaf, dükkanların önüne gelen şanslı güvercinlere yem verirken, onların en çok bulunduğu At Heykeli meydanı, Reşadiye cami etrafı, Taşbaşı'ndakiler ise şansız güvenciler olarak aç kaldı.

Sıcak havada yerde ne yem ne de su bulamayan Reşadiye caminin etrafındaki güvercinlerin bazıları tellere bazıları ise gölgeli ağaçlara dizildi. Genellikle aç kaldığı gözlemlenen güvercinler zaman zaman yere inerek yem bulamayınca yine ya tellere ya da ağaçlar geri dönüyor.

Öte yandan, kısıtlama sebebiyle yem satıcıları de bölgede görülmezken, ilgili belediye tarafından kurulan su kapları ve yem noktalarının da boş olduğunu gözlemlendi. - ESKİŞEHİR

Güvercinlerin şanslısı yem buldu, şansızı aç kaldı
Güvercinlerin şanslısı yem buldu, şansızı aç kaldı
Güvercinlerin şanslısı yem buldu, şansızı aç kaldı
Güvercinlerin şanslısı yem buldu, şansızı aç kaldı
Güvercinlerin şanslısı yem buldu, şansızı aç kaldı
Güvercinlerin şanslısı yem buldu, şansızı aç kaldı
Güvercinlerin şanslısı yem buldu, şansızı aç kaldı
Güvercinlerin şanslısı yem buldu, şansızı aç kaldı
Güvercinlerin şanslısı yem buldu, şansızı aç kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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