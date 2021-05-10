Güvercinleri beslemek isteyen yaşlı çifte kısıtlama ihlali cezası

Bolu'da, sokağa çıkma kısıtlamasında güvercinleri beslemeye giden yaşlı çift, polisin şok uygulamasında izinsiz yakalanınca ceza yemekten kurtulamadı.

Bolu'da, sokağa çıkma kısıtlamasında güvercinleri beslemeye giden yaşlı çift, polisin şok uygulamasında izinsiz yakalanınca ceza yemekten kurtulamadı. Kısıtlamayı ihlalden para cezası kesilen çift, ellerindeki kuş yemleri ile evlerine geri döndü.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Trafik ekipleri trafiğin yoğun olduğu Aktaş mahallesi Öney sokak üzerinde sokağa çıkma yasağıyla ilgili şok uygulama yaptı. Eşiyle birlikte güvercinleri beslemek için yem alan Mehmet Topçuoğlu aracıyla seyir halindeyken ekipler tarafından uygulama noktasında durduruldu. Ekiplerin izin belgesini göstermesini istediği Topçuoğlu, belgesinin olmadığını eşiyle birlikte kuşları beslemek için dışarı çıktıklarını söyledi. Topçuoğlu çiftine tam kapanma sürecinde korona virüs tedbirlerine aykırı hareket ettikleri için idari para cezası kesildi. Yaşlı çift kuşları beslemek için aldıkları yemlerle evlerine döndü.

İzin belgesini evde unuttuğunu söyleyen Mehmet Topçuoğlu, "Kuşlara yem vermeye çıktım. İzin belgemi evde unuttum. Uzak bir yere gidiyor değilim ki. Bu kadar sıkıntı olmaz" dedi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı