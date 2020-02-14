Güvercinler mezatlarda binlerce liraya alıcı buluyor

14.02.2020 11:10 | Son Güncelleme: 14.02.2020 11:33

Ankara'da güvercin mezadında ihale usulü satışa çıkarılan oyun kuşları, cinsine ve özelliğine göre 7 bin liraya kadar alıcı buluyor.

Yenimahalle ilçesinde Başkent Kanatlı ve Kümes Hayvanlarını Araştırma Geliştirme ve Üreticileri Derneği'nin lokalinde, güvercin mezadı için bir araya gelen kuş sahipleri, gözleri gibi baktıkları hayvanlarını görücüye çıkarıp satıyor. Mezatta, güvercinler ilk olarak belirlenen taban fiyattan satışa çıkarılıyor, alıcıların fiyatı artırmasıyla satış son teklifle sona eriyor.

"Meraklısı çok"

Dernek Başkanı Metin Baltacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güvercin mezadına toplumun her kesiminden ilgi gösterildiğini belirtti. Eskiden Ankara'nın çeşitli yerlerinde güvercin pazarlarının bulunduğunu anlatan Baltacı, bu pazarların kapanmasıyla ilk güvercin mezadının Hamamönü bölgesinde açıldığını ve daha sonra da bunların sayısının arttığını aktardı.

Baltacı, güvercin meraklısının çok olduğunu dile getirerek şöyle konuştu:

"Yasalar çerçevesinde derneğimizi kurduk. Bizim burada bir üretim söz konusu. İnsanlar besledikleri kuşlardan fazla olanı derneğimize getiriyor. Açık artırma, müzayede anlamına gelen mezadımızda kuşlar satılıyor. Mezadımızda 5 lira giriş ücreti alıyoruz. Bu ücret karşılığında gelenler arasında mezadın sona ermesiyle çekiliş yapıyoruz. Kurada çıkanlara da kuş yemi ve unu veriyoruz."

"Kuşlar önceden inceleniyor"

Mezadın sunumunu kendisinin yaptığını ifade eden Baltacı, kuşları önceden incelendiğini, yara ya da herhangi bir kusuru olmamasına dikkat ettiklerini söyledi. Baltacı, şunları kaydetti:

"Güvercinlerin hangi ırktan geldiğinden tüylerine kadar, oynayışından takla atışına kadar bilgiler veriyorum. Vatandaşlar da bunlara göre alıyor. Mezadın açılışı 10 liradan başlar, yukarı doğru gider. Geçen gün bir arkadaşımızın hayvanları 500 liradan satıldı. Bazı güvercin takımlarının 7 bin liraya da satıldığına mezatta şahit olduk. Yani bunda sınır yok. 15-20 kuşun 100 liraya satıldığı da görülüyor."

Kaynak: AA