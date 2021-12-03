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Güvercinler engelliler için salındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Güvercinler engelliler için salındı

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Kula 80. Yıl Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi tarafından kutlama programı düzenlendi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Kula 80. Yıl Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi tarafından kutlama programı düzenlendi. Gökyüzüne özgürce uçmaları için salınan güvercinlerin ardından bando eşliğinde kortej yürüyüşü yapıldı.

Kula 80. Yıl Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi tarafından, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla, Yunus Emre ve Şehit Ömer Halisdemir Kent Meydanı'nda kutlama programı düzenlendi. İstiklal Marşı'nın okunduğu esnada, Kula 80. Yıl Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencisi İrem Selanik, İstiklal Marşı'na işaret dili ile eşlik etti. Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu yapılmasının ardından, güvercinler salımı yapıldı. Program, engelli öğrenciler adına farkındalık oluşturmak için Yunus Emre Anadolu Lisesi bando takımı eşliğinde kortej yürüyüşü düzenlenmesi ile son buldu. - MANİSA

Güvercinler engelliler için salındı

Güvercinler engelliler için salındı

Güvercinler engelliler için salındı

Güvercinler engelliler için salındı

Güvercinler engelliler için salındı

Güvercinler engelliler için salındı

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