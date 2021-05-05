Güvercinler civciv çıkardı
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Güvercinler civciv çıkardı

İhlas Haber Ajansı / YASİN ERDEM - Haberler | Güncel

Güvercinler civciv çıkardı Kuluçka görevi gören güvercinler civcivlere annelik yapıyor Karabük'te, esnaflık yapan Bayram Küçükzoroğlu (45), çocuklarına organik yumurta yedirebilmek için yaşadığı 6 katlı apartmanın terasında tavuk ve hindi beslerken, güvercinlerin altına koyduğu yumurtalardan...

Güvercinler civciv çıkardı

Kuluçka görevi gören güvercinler civcivlere annelik yapıyor

KARABÜK - Karabük'te, esnaflık yapan Bayram Küçükzoroğlu (45), çocuklarına organik yumurta yedirebilmek için yaşadığı 6 katlı apartmanın terasında tavuk ve hindi beslerken, güvercinlerin altına koyduğu yumurtalardan çıkan civcivleri ise büyütmek için uğraş veriyor.

Kentte 16 yıldır esnaflık yapan 2 çocuk babası Bayram Küçükzoroğlu, çocuklarını organik yumurta ile besleyebilmek için yaşadığı 6 katlı apartmanın terasına kümes kurdu. 10 tavuk, 2 hindi ve 2 horoz bulunan kümesten çıkan günlük taze yumurtaları evine götüren Küçükzoroğlu, günün yorgunluğu ve stresini ise farklı türdeki 200'ün üzerindeki güvercin ile atıyor. Güvercinlerin altlarına koyduğu tavuk yumurtalarından 20 gün sonra civciv çıkmasını sağlayan Küçükzoroğlu, "Güvercinlerimizi bazen dinlendirmeye alıyoruz, onlardan yavru almıyoruz. Tabii bu süreçte hayvanlar yumurtlama ve yavru yapmak istedikleri için sürekli yumurta yapıyorlar. Bizde bu yumurtaları değiştirip altlarına tavuk yumurtası koyuyoruz. Bunu her zaman yapmıyoruz. 10 yumurta koymuştuk 9 tane civciv çıktı. Bir tanesi kırıldığı için çıkamadı. Güvercinler çok güzel civciv çıkardı. Güvercinlerde hiçbir yadırgama olmadı. Tabii güvercin kendi yavrusunu ağzıyla beslediği için civcivleri alıp lamba altlarında, ana kucağında büyütmeye devam ediyoruz" dedi.

Çocuklarına organik yumurta ve et yedirebilmek için 6.kat olmasına rağmen tavuk beslediğini de belirten Küçükzoroğlu, "Hiçbir katkı maddesi kullanmadan mısır, buğday ve evden çıkanları veriyorum. Çok sağlıklı olduğunu düşünüyorum. İsteyenler oluyor ancak 8 yumurtadan fazla çıkmadığı için sadece bir esnaf komşuma veriyorum. Onunla birlikte tüketiyoruz" İfadelerine yer verdi.

Güvercinler civciv çıkardı
Güvercinler civciv çıkardı
Güvercinler civciv çıkardı
Güvercinler civciv çıkardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN ERDEM

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